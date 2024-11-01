Dünya Güzellerim Tatilde'de ''para'' krizi: Açıklama Seray Sever'den geldi

Sever şunları söyledi:

'”40 günde 13 bölüm çekilecekti, çekilemedi. Son iki haftamızda zaten yönetmen yoktu. Karışık bir setti. Çok sıkıntılar yaşandı. İyi bir set değildi. Sette büyükbaşlar olduğundan kaprisler çok oldu. Zor bir setti.