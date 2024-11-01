  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Dünya Güzellerim Tatilde'de ''para'' krizi! Açıklama Seray Sever'den geldi

Dünya Güzellerim Tatilde'de ''para'' krizi: Açıklama Seray Sever'den geldi

Show TV'de başlayan ancak daha 2'nci bölümünde yayından kalkan "Dünya Güzellerim Tatilde"nin apar topar ekranlara veda etmesinin sebebi belli oldu.

Dünya Güzellerim Tatilde'de ''para'' krizi: Açıklama Seray Sever'den geldi - Resim: 1

Show TV'nin projelerinden olan ve Bülent Ersoy, Safiye Soyman ile Banu Alkan'ın 2017'de yer aldığı Dünya Güzellerim programının devamı olan Dünya Güzellerim Tatilde, onca bölüm çekilmesine rağmen 2. bölümünün ardından ekranlara veda etmişti.

1 / 9
Dünya Güzellerim Tatilde'de ''para'' krizi: Açıklama Seray Sever'den geldi - Resim: 2

Aylar sonra yeni bölümleri YouTube'da yayınlanmaya başlayan Dünya Güzellerim Tatilde setinde neler olduğu tam bir muamma olurken programın sunucusu Seray Sever'den açıklamalar geldi.

2 / 9
Dünya Güzellerim Tatilde'de ''para'' krizi: Açıklama Seray Sever'den geldi - Resim: 3

Aramızda Kalmasın'a konuk olan Seray Sever, programdan alacağı olduğunu belirtip setin çok karmaşık olduğunun altını çizdi.

3 / 9
Dünya Güzellerim Tatilde'de ''para'' krizi: Açıklama Seray Sever'den geldi - Resim: 4

Sever şunları söyledi:

'”40 günde 13 bölüm çekilecekti, çekilemedi. Son iki haftamızda zaten yönetmen yoktu. Karışık bir setti. Çok sıkıntılar yaşandı. İyi bir set değildi. Sette büyükbaşlar olduğundan kaprisler çok oldu. Zor bir setti. 

4 / 9