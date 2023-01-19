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  4. Dünya Kupası'na damga vuran Hırvat güzelden dikkat çeken itiraflar

Dünya Kupası'na damga vuran Hırvat güzelden dikkat çeken itiraflar

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na damga vuran Hırvat model Ivana Knöll, takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Dünya Kupası'na damga vuran Hırvat güzelden dikkat çeken itiraflar - Resim: 1

2022 Dünya Kupası’nda giydiği kıyafetleri nedeniyle Katarlılar tarafından hapisle tehdit edilen ve 'Ülkeyi terket' çağrısı yapılan Hırvat model Ivana Knoll, sosyal medya hesabından takipçileriyle soru-cevap etkinliği yaptı. İşte güzel modele yöneltilen sorular ve verdiği yanıtlar...

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Dünya Kupası'na damga vuran Hırvat güzelden dikkat çeken itiraflar - Resim: 2

FAVORİ FUTBOLCUN KİM?

- Cristiano Ronaldo

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Dünya Kupası'na damga vuran Hırvat güzelden dikkat çeken itiraflar - Resim: 3

KATILDIĞINI HERHANGİ BİR DÜNYA KUPASI MAÇI İÇİN BİLET ÖDEMESİ YAPTINIZ MI?

- Teşekkür ederim ABD, İngiltere, Fransa ve Sırbistan

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Dünya Kupası'na damga vuran Hırvat güzelden dikkat çeken itiraflar - Resim: 4

VLADIMIR KLITSCHKO MU, CRISTIANO RONALDO MU?

- Vladimir Klitschko bir numara

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