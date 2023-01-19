Dünya Kupası'na damga vuran Hırvat güzelden dikkat çeken itiraflar
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na damga vuran Hırvat model Ivana Knöll, takipçilerinin sorularını yanıtladı.
2022 Dünya Kupası’nda giydiği kıyafetleri nedeniyle Katarlılar tarafından hapisle tehdit edilen ve 'Ülkeyi terket' çağrısı yapılan Hırvat model Ivana Knoll, sosyal medya hesabından takipçileriyle soru-cevap etkinliği yaptı. İşte güzel modele yöneltilen sorular ve verdiği yanıtlar...
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FAVORİ FUTBOLCUN KİM?
- Cristiano Ronaldo
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KATILDIĞINI HERHANGİ BİR DÜNYA KUPASI MAÇI İÇİN BİLET ÖDEMESİ YAPTINIZ MI?
- Teşekkür ederim ABD, İngiltere, Fransa ve Sırbistan
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VLADIMIR KLITSCHKO MU, CRISTIANO RONALDO MU?
- Vladimir Klitschko bir numara
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