Dünya Kupası'na damga vuran Hırvat güzelden dikkat çeken itiraflar

2022 Dünya Kupası’nda giydiği kıyafetleri nedeniyle Katarlılar tarafından hapisle tehdit edilen ve 'Ülkeyi terket' çağrısı yapılan Hırvat model Ivana Knoll, sosyal medya hesabından takipçileriyle soru-cevap etkinliği yaptı. İşte güzel modele yöneltilen sorular ve verdiği yanıtlar...