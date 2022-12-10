Dünya Kupası'nın olaylı güzeli bu sefer Brezilyalıları kızdırdı
Dünya Kupası'na damga vuran Hırvat model Ivana Knoll, bu sefer galibiyet sonrası Brezilya'nın meşhur Güvercin dansını yaparak Brezilyalıları kızdırdı.
Dünya Kupası’nda giydiği kıyafetleri nedeniyle Katarlılar tarafından hapisle tehdit edilen ve 'Ülkeyi terket' çağrısı yapılan Hırvat model Ivana Knoll ülkesini tribünde desteklemeye devam ediyor.
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Japonya karşılaşmasında maç öncesi yaptığı paylaşımlarla Suşi paylaşımlarıyla Japonların hedefinde olan Hırvat model bu kez Brezilyalıları kızdırdı.
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Hırvat model Knoll bu kez tarihi galibiyet sonrası Brezilya ile özdeşleşen Güvercin dansını yaptı.
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Brezilyalılar bu paylaşımla kendileriyle alay edildiği gerekçesiyle Knoll'a tepki gösterdi.
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