Brad Pitt, Trump'la fena dalga geçti
ABD'de uzun zamandır devam eden ve ünlülerin de katıldığı komedi programı ''Saturday Night Live'', Brad Pitt'i ağırladı. Ünlü aktör, ABD Başkanı Trump'ın koronavirüsle ilgili açıklamalarıyla dalga geçti.
Brad Pitt, Dr. Anthony Fauci'yi canlandırarak, ABD Başkanı Donald Trump'un bugüne kadar koronavirüsle ile ilgili yaptığı açıklamalarla dalga geçti.
Pitt programda "Virüsle ilgili birçok yanlış bilgi ortalıkta dolanıyor ve bu akşam sizlere Başkan'ın virüsle ilgili ne demek istediğini açıklamaya çalışacağım" dedi.