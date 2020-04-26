Brad Pitt, Trump'la fena dalga geçti

Başkan Trump'ın koronavirüs aşısının bulunmasıyla ilgili "göreceli olarak yakında" sözünü yorumlayan Brad Pitt, "İlginç bir ifade, dünyanın bütün geçmişi de göreceli bir süre, o zaman tabi ki aşı da hızlı bir biçimde bulunacak" dedi.