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  3. 26 Nisan 2020 13:51

Brad Pitt, Trump'la fena dalga geçti

ABD'de uzun zamandır devam eden ve ünlülerin de katıldığı komedi programı ''Saturday Night Live'', Brad Pitt'i ağırladı. Ünlü aktör, ABD Başkanı Trump'ın koronavirüsle ilgili açıklamalarıyla dalga geçti.

Brad Pitt, Trump'la fena dalga geçti

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Brad Pitt, Trump'la fena dalga geçti

Brad Pitt, Dr. Anthony Fauci'yi canlandırarak, ABD Başkanı Donald Trump'un bugüne kadar koronavirüsle ile ilgili yaptığı açıklamalarla dalga geçti.

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Brad Pitt, Trump'la fena dalga geçti

Pitt programda "Virüsle ilgili birçok yanlış bilgi ortalıkta dolanıyor ve bu akşam sizlere Başkan'ın virüsle ilgili ne demek istediğini açıklamaya çalışacağım" dedi.

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Brad Pitt, Trump'la fena dalga geçti

Başkan Trump'ın koronavirüs aşısının bulunmasıyla ilgili "göreceli olarak yakında" sözünü yorumlayan Brad Pitt, "İlginç bir ifade, dünyanın bütün geçmişi de göreceli bir süre, o zaman tabi ki aşı da hızlı bir biçimde bulunacak" dedi.

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