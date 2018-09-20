Hailey Baldwin ile Justin Bieber evlendi
Alec Baldwin, temmuz ayında nişanlanan yeğeni Hailey Baldwin ile Justin Bieber'ın evlendiğini açıkladı.
Nişanlısı Justin Bieber’la gizlice evlendikleri öne sürülen ünlü model Hailey Baldwin, bu iddiaları sosyal medyadan yayınladığı mesajla yalanlamıştı.
Baldwin nişanlısı Justin Bieber ile evlendiği iddialarını yalanlasa da Alec Baldwin duruma açıklık getirdi. 60 yaşındaki aktör Alec Baldwin, 21 yaşındaki yeğeni Hailey Baldwin ile ilgili sorulara "Gittiler ve evlendiler, detaylarını bilmiyorum" yanıtını verdi.
Yıllarca flört ettiği Selena Gomez ile evlilik hazırlığında olduğu konuşulurken ayrılık kararı alan Justin Bieber, eski sevgilisi Hailey Baldwin ile geçen temmuzda nişanlanmıştı.