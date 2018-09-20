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  3. 20 Eylül 2018 10:21

Hailey Baldwin ile Justin Bieber evlendi

Alec Baldwin, temmuz ayında nişanlanan yeğeni Hailey Baldwin ile Justin Bieber'ın evlendiğini açıkladı.

Hailey Baldwin ile Justin Bieber evlendi

Nişanlısı Justin Bieber’la gizlice evlendikleri öne sürülen ünlü model Hailey Baldwin, bu iddiaları sosyal medyadan yayınladığı mesajla yalanlamıştı.

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Hailey Baldwin ile Justin Bieber evlendi

Baldwin nişanlısı Justin Bieber ile evlendiği iddialarını yalanlasa da Alec Baldwin duruma açıklık getirdi. 60 yaşındaki aktör Alec Baldwin, 21 yaşındaki yeğeni Hailey Baldwin ile ilgili sorulara "Gittiler ve evlendiler, detaylarını bilmiyorum" yanıtını verdi.

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Hailey Baldwin ile Justin Bieber evlendi

Yıllarca flört ettiği Selena Gomez ile evlilik hazırlığında olduğu konuşulurken ayrılık kararı alan Justin Bieber, eski sevgilisi Hailey Baldwin ile geçen temmuzda nişanlanmıştı.

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Hailey Baldwin ile Justin Bieber evlendi

New York Belediye Binası'ndaki Evlilik Bürosu'nda görüntülenen çift, haklarındaki iddiaların asılsız olduğunu açıklamıştı.

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