Dünyaca ünlü model Bella Hadid paylaşımıyla herkesi şaşırttı

Instagram'da 47 milyondan fazla takipçisi bulunan Bella Hadid, Willow Smith'in kendi ile hesaplaştığı ve sorunlarını anlattığı videonun altına "Seni ve sözlerini seviyorum" yazdıktan sonra kendi zihni ve hayatıyla ilgili gerçekleri şu cümlelerle açıkladı: