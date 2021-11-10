Dünyaca ünlü model Bella Hadid paylaşımıyla herkesi şaşırttı
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırtmayı başardı.
Instagram'da 47 milyondan fazla takipçisi bulunan Bella Hadid, Willow Smith'in kendi ile hesaplaştığı ve sorunlarını anlattığı videonun altına "Seni ve sözlerini seviyorum" yazdıktan sonra kendi zihni ve hayatıyla ilgili gerçekleri şu cümlelerle açıkladı:
"İnsanlar herkesin temelde aynı şekilde hissettiğini unutuyor: Kaybolmuş, kafası karışmış, neden burada olduklarından gerçekten emin değiller. Bu endişe, herkes bunu hissediyor ve bir şekilde üstünü kapatmaya çalışıyor. Kusurlarımızda bir araya geleceğiz."
"İnsanlar herkesin temelde aynı şekilde hissettiğini unutuyor: Kaybolmuş, kafası karışmış, neden burada olduklarından gerçekten emin değiller. Bu endişe, herkes bunu hissediyor ve bir şekilde üstünü kapatmaya çalışıyor. Kusurlarımızda bir araya geleceğiz."
Geçtiğimiz yıl sevgilisi The Weeknd tarafından terk edilen Bella Hadid, ayrılık acısıyla ve bu şarkıyla sarsılmış durumdaydı. Öyle ki güzel manken yine ağladığı anları paylaşmış ve gündem olmuştu. Hadid'e takipçileri "Değmez" diyerek destek olmuştu.