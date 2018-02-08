Dünyaca ünlü oyuncu Facebook'a savaş açtı !

ABD'li ünlü komedyen Jim Carrey ayrıca bir yatırımcı ve sahip olduğu hisseler arasında Facebook'ta yer alıyordu. Elindeki tüm Facebook hisselerini satacağını duyuran Carrey, sosyal ağın Rusya'nın ABD'deki seçimleri etkilemek için kullandığı reklamlardan kâr ettiğine dikkat çekerek diğer yatırımcıları da şirketi boykot etmeye çağırdı.

