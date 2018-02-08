Dünyaca ünlü oyuncu Facebook'a savaş açtı !
ABD'li ünlü komedyan Jim Carrey, Facebook'u boykot etme kararı aldı.
ABD'li ünlü komedyen Jim Carrey ayrıca bir yatırımcı ve sahip olduğu hisseler arasında Facebook'ta yer alıyordu. Elindeki tüm Facebook hisselerini satacağını duyuran Carrey, sosyal ağın Rusya'nın ABD'deki seçimleri etkilemek için kullandığı reklamlardan kâr ettiğine dikkat çekerek diğer yatırımcıları da şirketi boykot etmeye çağırdı.
Facebook geçtiğimiz hafta açıkladığı çeyrek sonuçlarında, tarihindeki ilk kez kullanıcı kaybettiğini duyurmuştu. Daha öncesinde sosyal ağların topluma zarar verdiği ve kişileri mutsuzlaştırdığı yönünde çeşitli haberler yayınlanmıştı.
Dünyanın en büyük sosyal ağının en zor durumda kaldığı konu ise Rusya'nın ABD Başkanlık Seçimleri'ne etki etmek için Facebook reklamlarını kullanması olmuştu.