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  3. 08 Şubat 2018 20:55

Dünyaca ünlü oyuncu Facebook'a savaş açtı !

ABD'li ünlü komedyan Jim Carrey, Facebook'u boykot etme kararı aldı.

Dünyaca ünlü oyuncu Facebook'a savaş açtı !

ABD'li ünlü komedyen Jim Carrey ayrıca bir yatırımcı ve sahip olduğu hisseler arasında Facebook'ta yer alıyordu. Elindeki tüm Facebook hisselerini satacağını duyuran Carrey, sosyal ağın Rusya'nın ABD'deki seçimleri etkilemek için kullandığı reklamlardan kâr ettiğine dikkat çekerek diğer yatırımcıları da şirketi boykot etmeye çağırdı.

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Dünyaca ünlü oyuncu Facebook'a savaş açtı !

Facebook geçtiğimiz hafta açıkladığı çeyrek sonuçlarında, tarihindeki ilk kez kullanıcı kaybettiğini duyurmuştu. Daha öncesinde sosyal ağların topluma zarar verdiği ve kişileri mutsuzlaştırdığı yönünde çeşitli haberler yayınlanmıştı.

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Dünyaca ünlü oyuncu Facebook'a savaş açtı !

Dünyanın en büyük sosyal ağının en zor durumda kaldığı konu ise Rusya'nın ABD Başkanlık Seçimleri'ne etki etmek için Facebook reklamlarını kullanması olmuştu.

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Dünyaca ünlü oyuncu Facebook'a savaş açtı !

Komedyen Jim Carrey, Facebook'un hâlâ bu konuyla ilgili yeterli önlem almadığını ve Rusya'nın seçim sonuçlarını etkilemek için verdiği yalan haber reklamlarından kâr ettiğini belirterek, yatırımcıları sosyal ağın hisselerini satmaya davet etti. (Habertürk)

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