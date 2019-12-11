Dünyaca ünlü şarkıcı Della Miles ilahiyle okudu
Dünyaca ünlü ABD'li vokalist Della Miles, Konya'da düzenlenen Mevlana'yı anma törenine katıldı. Geçtiğimiz yıl Müslüman olan ve Eylül ayında Konya'ya gelerek ilahi öğrenmek için çalışmalarına başlayan Miles, söylediği ilahi ile ke
Dünyaca ünlü şarkıcılar Michael Jackson ve Whitney Houston ile birlikte uzun zaman aynı sahneyi paylaşan ABD'li soul rock müzik sanatçısı Della Miles, Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Uluslararası Mevlana Vakfı'nın davetlisi olarak, Konya'da düzenlenen Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıl Dönümü anma törenine konuk sanatçı olarak katıldı.
MÜSLÜMAN OLAN DELLA MILES İLAHİ SÖYLEDİ Dün Konya Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda saat 14.00'te başlayan törende Miles, Uluslararası Mevlana Vakfı Korosu ile birlikte sahne alıp, hoşgörü, barış ve kardeşlik için Türkçe olarak ilahi söyledi.
Geçen yıl Müslüman olan ve geçen Eylül ayında Konya'ya gidip, burada ilahi öğrenmek için çalışmalar yapan Miles, Yusuf İslam'a ait 'Bismillah' ve 'Mustafa' isimli ilahileri seslendirdi.