Dünyaca ünlü şarkıcı Della Miles ilahiyle okudu

"BURASI DA ARTIK BENİM BİR EVİM" Miles, programının ardından yaptığı açıklamada, ilahi okumanın kendisi için farklı bir stil olduğunu belirterek, "Kağıt üzerinde kolay görünse de zordu. Burada olmaktan mutluyum. Burası da artık benim bir evim oldu" dedi.