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  3. 11 Aralık 2019 12:40

Dünyaca ünlü şarkıcı Della Miles ilahiyle okudu

Dünyaca ünlü ABD'li vokalist Della Miles, Konya'da düzenlenen Mevlana'yı anma törenine katıldı. Geçtiğimiz yıl Müslüman olan ve Eylül ayında Konya'ya gelerek ilahi öğrenmek için çalışmalarına başlayan Miles, söylediği ilahi ile ke

Dünyaca ünlü şarkıcı Della Miles ilahiyle okudu

Dünyaca ünlü şarkıcılar Michael Jackson ve Whitney Houston ile birlikte uzun zaman aynı sahneyi paylaşan ABD'li soul rock müzik sanatçısı Della Miles, Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Uluslararası Mevlana Vakfı'nın davetlisi olarak, Konya'da düzenlenen Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıl Dönümü anma törenine konuk sanatçı olarak katıldı.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Della Miles ilahiyle okudu

MÜSLÜMAN OLAN DELLA MILES İLAHİ SÖYLEDİ Dün Konya Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda saat 14.00'te başlayan törende Miles, Uluslararası Mevlana Vakfı Korosu ile birlikte sahne alıp, hoşgörü, barış ve kardeşlik için Türkçe olarak ilahi söyledi.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Della Miles ilahiyle okudu

Geçen yıl Müslüman olan ve geçen Eylül ayında Konya'ya gidip, burada ilahi öğrenmek için çalışmalar yapan Miles, Yusuf İslam'a ait 'Bismillah' ve 'Mustafa' isimli ilahileri seslendirdi.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Della Miles ilahiyle okudu

"BURASI DA ARTIK BENİM BİR EVİM" Miles, programının ardından yaptığı açıklamada, ilahi okumanın kendisi için farklı bir stil olduğunu belirterek, "Kağıt üzerinde kolay görünse de zordu. Burada olmaktan mutluyum. Burası da artık benim bir evim oldu" dedi.

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