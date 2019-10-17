Dünyaca ünlü şarkıcı Mehmetçik'e destek için sınıra geldi

İlgiyle karşılaşan Miles, herkesin sınıra gelerek olayları yerinde görmesini istedi. Yaşananların uzaktan bakıldığı gibi olmadığını anlatan Miles, "İnsanlığı önemseyen herkes buraya gelmeli. İnsani bir görev olarak Türkiye’nin bu harekatı desteklenmeli" dedi.