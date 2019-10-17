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  3. 17 Ekim 2019 10:37

Dünyaca ünlü şarkıcı Mehmetçik'e destek için sınıra geldi

Dünyaca ünlü sanatçılara vokalistlik yapan ve Müslüman olduktan sonra Türkiye'ye yerleşen ABD'li şarkıcı Della Miles, Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine geldi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Mehmetçik'e destek için sınıra geldi

Öğleden sonra beraberinde bir grup ile Akçakale’ye gelen Della Miles, Suriye sınırına yakın bir noktada gazetecilere açıklama yaptı.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Mehmetçik'e destek için sınıra geldi

İlgiyle karşılaşan Miles, herkesin sınıra gelerek olayları yerinde görmesini istedi. Yaşananların uzaktan bakıldığı gibi olmadığını anlatan Miles, "İnsanlığı önemseyen herkes buraya gelmeli. İnsani bir görev olarak Türkiye’nin bu harekatı desteklenmeli" dedi.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Mehmetçik'e destek için sınıra geldi

Türk askerine destek veren Miles, "Ben sınır ötesinde kardeşim gibi gördüğüm askerlerin bir an önce harekatı başarıyla tamamlayarak ailelerine kavuşmalarını diliyorum" diye konuştu.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Mehmetçik'e destek için sınıra geldi

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