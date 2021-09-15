Dünyaevine giren Ece Seçkin'in gelinlik tercihi olay oldu

İDDİALI TERCİH ÇOK KONUŞULDU

Sosyal medyayı sık kullanan ünlüler arasında yer alan 30 yaşındaki şarkıcı, bugün yaptığı paylaşımlarla büyük ilgi gördü. Düğün öncesi paylaştığı gelinlik sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça iddialı bulundu.