Dünyanın en çekici kadını Paige Spiranac seçildi
İngiltere'de bir erkek dergisi, dünyanın en çekici kadınını seçti. 2022'nin en çekici kadını eski golf oyuncusu Paige Spiranac oldu.
İngiltere'de ünlü bir erkek dergisi, 2022'nin ''Yaşayan en çekici kadınını'' seçti. Bu yıl dünyanın en çekici kadını unvanını alan kadın eski golf oyuncusu Paige Spiranac oldu.
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29 yaşındaki genç kadın, güzelliğinin yanı sıra kusursuz fiziğiyle de göz kamaştırıyor.
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Instagram'da 3.5 milyon takipçisi olan Paige Spiranac, cesur paylaşımlara imza atıyor.
İşte dünyanın en çekici kadınının paylaşımları:
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