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Dünyanın en çekici kadını Paige Spiranac seçildi

İngiltere'de bir erkek dergisi, dünyanın en çekici kadınını seçti. 2022'nin en çekici kadını eski golf oyuncusu Paige Spiranac oldu.

Dünyanın en çekici kadını Paige Spiranac seçildi - Resim: 1

İngiltere'de ünlü bir erkek dergisi, 2022'nin ''Yaşayan en çekici kadınını'' seçti. Bu yıl dünyanın en çekici kadını unvanını alan kadın eski golf oyuncusu Paige Spiranac oldu.  

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Dünyanın en çekici kadını Paige Spiranac seçildi - Resim: 2

29 yaşındaki genç kadın, güzelliğinin yanı sıra kusursuz fiziğiyle de göz kamaştırıyor.

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Dünyanın en çekici kadını Paige Spiranac seçildi - Resim: 3

Instagram'da 3.5 milyon takipçisi olan Paige Spiranac, cesur paylaşımlara imza atıyor. 

İşte dünyanın en çekici kadınının paylaşımları:

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Dünyanın en çekici kadını Paige Spiranac seçildi - Resim: 4
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