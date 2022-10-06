Dünyanın en güzel ikiz çocuklarıydı: Son halleri ile şaşırttı
ABD'de yaşayan ikiz kardeşler Ava Marie ve Leah Rose, henüz çocukken milyonların tanıdığı isimler arasına girmişlerdi. 'Dünyanın en güzel ikizleri' olarak anılan Clements kardeşler, son halleri ile şaşırttı.
Instagram'da 2 milyona yakın takipçileri bulunan Clements kardeşler, henüz küçükken bir fotoğraflarının sosyal medyaya düşmesi sonucu, dünyanın dört bir yanından büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı. Dünyanın en güzel ikiz kardeşleri olarak anılan ABD'li Ave Marie ve Leah Rose, geçtiğimiz aylarda 12 yaşına girdiler.
İkizlerin ebeveynleri, çocuklar henüz 6 aylıkken modellik yapmalarından yanaydı ancak Clements kardeşler, 7 yaşındayken keşfedildi.
Bir çocuk butiğinin reklamında yardımcı model olarak kamera karşısına geçen ikizler, ABD'nin en büyük ajanslarıyla anlaşma imzaladı.
İkizlerin babası Kevin'a bir dönem kanser teşhisi konmuştu. İkizler, babalarının tedavi parasını ve gerekli donörü sosyal medyadan yaptıkları çağrı neticesinde bulmuş, babaları kanseri yenmişti.