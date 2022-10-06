Dünyanın en güzel ikiz çocuklarıydı: Son halleri ile şaşırttı

Instagram'da 2 milyona yakın takipçileri bulunan Clements kardeşler, henüz küçükken bir fotoğraflarının sosyal medyaya düşmesi sonucu, dünyanın dört bir yanından büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı. Dünyanın en güzel ikiz kardeşleri olarak anılan ABD'li Ave Marie ve Leah Rose, geçtiğimiz aylarda 12 yaşına girdiler.