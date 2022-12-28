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Dünyanın en güzel kızı ''Noel'' paylaşımıyla Instagram'ı salladı

9 yaşındayken dünyanın en güzel kızı seçilen Rus model Kristina Pimenova, ''Noel'' paylaşımıyla beğeni topladı.

Dünyanın en güzel kızı ''Noel'' paylaşımıyla Instagram'ı salladı - Resim: 1

Dünyanın en güzel kızı Kristina Pimenova duru güzelliğiyle mest ediyor. Henüz 16 yaşında olan ancak markaları peşinden koşturan Kristina Pimenova'nın her paylaşımı beğeni rekoru kırıyor.

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Dünyanın en güzel kızı ''Noel'' paylaşımıyla Instagram'ı salladı - Resim: 2

DÜNYANIN EN GÜZEL KIZINDAN NOEL POZU

Dünyaca ünlü yıldız Kristina Pimenova, son paylaşımıyla büyük beğeni topladı. Çocuk model, Noel pozuyla binlerce yorum aldı.

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Dünyanın en güzel kızı ''Noel'' paylaşımıyla Instagram'ı salladı - Resim: 3

Eski futbolcu Ruslan Pimenov ve eski model Glikeriya Shirokova'nın kızı olan Kristina Pimenova, güzelliği sayesinde çok küçük yaşlarda şöhretle tanıştı.

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Dünyanın en güzel kızı ''Noel'' paylaşımıyla Instagram'ı salladı - Resim: 4

2014 yılında yaşayan en güzel kız seçilen Pimenova, aslen Moskovalı olsa da şimdilerde İngiltere'de yaşıyor.

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