Dünyanın en güzel kızı ''Noel'' paylaşımıyla Instagram'ı salladı
9 yaşındayken dünyanın en güzel kızı seçilen Rus model Kristina Pimenova, ''Noel'' paylaşımıyla beğeni topladı.
Dünyanın en güzel kızı Kristina Pimenova duru güzelliğiyle mest ediyor. Henüz 16 yaşında olan ancak markaları peşinden koşturan Kristina Pimenova'nın her paylaşımı beğeni rekoru kırıyor.
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DÜNYANIN EN GÜZEL KIZINDAN NOEL POZU
Dünyaca ünlü yıldız Kristina Pimenova, son paylaşımıyla büyük beğeni topladı. Çocuk model, Noel pozuyla binlerce yorum aldı.
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Eski futbolcu Ruslan Pimenov ve eski model Glikeriya Shirokova'nın kızı olan Kristina Pimenova, güzelliği sayesinde çok küçük yaşlarda şöhretle tanıştı.
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2014 yılında yaşayan en güzel kız seçilen Pimenova, aslen Moskovalı olsa da şimdilerde İngiltere'de yaşıyor.
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