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  4. Dünyanın en güzel kızı seçilmişt! Anastasia Knyazeva son hali ile şaşırttı!

Dünyanın en güzel kızı seçilmişt! Anastasia Knyazeva son hali ile şaşırttı!

Henüz 6 yaşındayken dünyanın en güzel kızı seçilen Anastasia Knyazeva, son hali ile sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Dünyanın en güzel kızı seçilmişt! Anastasia Knyazeva son hali ile şaşırttı! - Resim: 1

Anastasia Knyazeva, henüz 6 yaşındayken "Dünyanın En Güzel kızı" olarak seçilmişti. Minik yıldız şuan 13 yaşında ve güzelliğinden hiç birşey kaybetmemiş.

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Dünyanın en güzel kızı seçilmişt! Anastasia Knyazeva son hali ile şaşırttı! - Resim: 2

SON HALİYLE GÜNDEM OLDU


Sosyal medya hesabını aktif kullanan Anastasia Knyazeva şimdi de son haliyle gündem oldu.

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Dünyanın en güzel kızı seçilmişt! Anastasia Knyazeva son hali ile şaşırttı! - Resim: 3

Büyüyüp genç bir kız olan Anastasia'nın pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Dünyanın en güzel kızı seçilmişt! Anastasia Knyazeva son hali ile şaşırttı! - Resim: 4

Dünyanın en güzel kızının son halini görenler; 'Sana bayılıyorum', 'Çok güzelsin', 'Bu güzellik gerçek mi?', 'Güzelliğin diyorum', 'Çok ama çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

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