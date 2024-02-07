Dünyanın en güzel kızı seçilmişt! Anastasia Knyazeva son hali ile şaşırttı!
Henüz 6 yaşındayken dünyanın en güzel kızı seçilen Anastasia Knyazeva, son hali ile sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Anastasia Knyazeva, henüz 6 yaşındayken "Dünyanın En Güzel kızı" olarak seçilmişti. Minik yıldız şuan 13 yaşında ve güzelliğinden hiç birşey kaybetmemiş.
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SON HALİYLE GÜNDEM OLDU
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Anastasia Knyazeva şimdi de son haliyle gündem oldu.
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Büyüyüp genç bir kız olan Anastasia'nın pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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Dünyanın en güzel kızının son halini görenler; 'Sana bayılıyorum', 'Çok güzelsin', 'Bu güzellik gerçek mi?', 'Güzelliğin diyorum', 'Çok ama çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.
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