Dünyanın en güzel trans kadını yarışmasının birincisi belli oldu
Uluslararası trans kadınlar güzellik yarışması, bu yıl Tayland'da gerçekleştirildi. 2022 trans güzeli Filipinler'den Fuschia Anne Ravena oldu.
2004'ten bu yana Miss International Queen adıyla düzenlenen trans kadınlar güzellik yarışması Tayland'da yapıldı.
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Filipinler güzeli Fuschia Anne Ravena, dünyanın en büyük trans kadınlar güzellik yarışmasında 2022 güzeli seçildi.
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Yarışmada 27 yaşındaki girişimci Ravena, uluslararası güzellik kraliçesi tacını taktı. Yarışmada, 23 farklı ülkeden kraliçe adayı yer aldı.
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Kolombiyalı Jasmine Jimenez'in ikinci olduğu yarışmada, Fransa güzeli Aëla Chanel üçüncülük unvanını aldı.
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