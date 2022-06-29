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Dünyanın en güzel trans kadını yarışmasının birincisi belli oldu

Uluslararası trans kadınlar güzellik yarışması, bu yıl Tayland'da gerçekleştirildi. 2022 trans güzeli Filipinler'den Fuschia Anne Ravena oldu.

Dünyanın en güzel trans kadını yarışmasının birincisi belli oldu - Resim: 1

2004'ten bu yana Miss International Queen adıyla düzenlenen trans kadınlar güzellik yarışması Tayland'da yapıldı. 

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Dünyanın en güzel trans kadını yarışmasının birincisi belli oldu - Resim: 2

 Filipinler güzeli Fuschia Anne Ravena, dünyanın en büyük trans kadınlar güzellik yarışmasında 2022 güzeli seçildi.

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Dünyanın en güzel trans kadını yarışmasının birincisi belli oldu - Resim: 3

Yarışmada 27 yaşındaki girişimci Ravena, uluslararası güzellik kraliçesi tacını taktı. Yarışmada, 23 farklı ülkeden kraliçe adayı yer aldı.

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Dünyanın en güzel trans kadını yarışmasının birincisi belli oldu - Resim: 4

Kolombiyalı Jasmine Jimenez'in ikinci olduğu yarışmada, Fransa güzeli Aëla Chanel üçüncülük unvanını aldı.

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