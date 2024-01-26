Dünyanın en ünlü yetişkin film yıldızı evinde ölü bulundu
Tüm zamanların en pahalı yetişkin film serisinde de rol alarak ününe ün katan dünyanın en ünlü yetişkin film yıldızı Jesse Jane, evinde ölü olarak bulundu.
Tüm zamanların en pahalı yetişkin film serisi Pirates'te rol alan ünlü porno oyuncusu Jesse Jane, Çarşamba günü evinde ölü bulundu.
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Kendisinden bir süre haber alınamamasının ardından durum yetkililere bildirildi. Jane’in yaşadığı konuta giden ekipler, yetişkin film oyuncusu ve sevgilisinin cansız bedeni ile karşılaştı.
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Erkek arkadaşı Brett Hasenmuller ile birlikte ölü bulunan 2000'li yılların başlarında popüler bir yetişkin filmi sanatçısı olan Jane, kariyerine ana akım modellik sektöründe başladı.
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Güzellik yarışmalarına katılan Jesse Jane, Baywatch: Hawaii Düğünü'nde küçük bir rolde yer aldı.
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