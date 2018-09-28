Dünyanın en uzun bacaklı modeli seçildi
Dünyanın en uzun bacaklı modeli unvanını almak için harekete geçen Rus model Ekaterina Lisina, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Dünyanın en uzun bacaklı modeli unvanını almak için harekete geçen Rus model Ekaterina Lisina, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Eski bir basketbol oyuncusu olan Ekaterina, Pekin 2008 Olimpiyatları'nda Rusya adına bronz madalya kazanmıştı, ancak kariyer değişikliğine karar verdi.
Ekaterina'nın sol bacağı 132.8 cm uzunluğunda, sağ bacağı ise için 132,2 cm (52,0 inç) uzunluğunda.