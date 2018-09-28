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  3. 28 Eylül 2018 12:15

Dünyanın en uzun bacaklı modeli seçildi

Dünyanın en uzun bacaklı modeli unvanını almak için harekete geçen Rus model Ekaterina Lisina, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Dünyanın en uzun bacaklı modeli seçildi

Dünyanın en uzun bacaklı modeli unvanını almak için harekete geçen Rus model Ekaterina Lisina, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

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Dünyanın en uzun bacaklı modeli seçildi

Eski bir basketbol oyuncusu olan Ekaterina, Pekin 2008 Olimpiyatları'nda Rusya adına bronz madalya kazanmıştı, ancak kariyer değişikliğine karar verdi.

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Dünyanın en uzun bacaklı modeli seçildi

Ekaterina'nın sol bacağı 132.8 cm uzunluğunda, sağ bacağı ise için 132,2 cm (52,0 inç) uzunluğunda.

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Dünyanın en uzun bacaklı modeli seçildi

Ekaterina uzun boylu genç kadınlara kendilerine güvenmek için ilham vermeyi amaçlıyor.

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