Dünya'sını kaybeden ''Tecavüzcü Coşkun''un zor anları
Kızı Dünya Göğen iki yıl önce kansere yenik düşen usta sanatçı Coşkun Göğen, kadın cinayetleri sorulduğunda kızını anımsayınca duygu dolu anlar yaşadı.
Yeşilçam’ın kötü karakteri, ‘Tecavüzcü Coşkun’ lakaplı Coşkun Göğen, kadın cinayetleri sorulduğunda hayatını kaybeden kızını hatırladı. Kadın cinayetlerini lanetlediğini belirten sanatçı, “Bu sapıklar maalesef dışarıda yaşıyor, o sapıklardan birini de ben canlandırıyorum” şeklinde konuştu.
Coşkun Göğen, yönetmenliğini Esat Şekeroğlu’nun yaptığı dram/aksiyon türündeki 'Ölüm Tuzağı' isimli filmin çekimleri için Samsun’a geldi.
"DUYGULANDIRDINIZ BENİ"
Film setinde sorulara yanıt veren 75 yaşındaki sanatçı, “Lanet olsun diyorum başka ne diyeyim. Benim 3 tane kızım var. Uzay, Dünya, Güneş. Bütün evlatlar bizim evladımız. Ben de bir babayım. Izdırabını ben de bilirim. Duygulandırdınız beni. 2 sene 2 ay önce 39 yaşında kızımı kaybettim. Dünya’m gitti. Evlat acısı Allah kimseye vermesin. Maalesef ben her zaman derim ki; dünya delikanlı olsaydı yuvarlak olmazdı" şeklinde konuştu.
"Kaygan bir zeminde yaşıyoruz onun için her türlü bela her an başımıza gelebilir. Allah insanları beladan korusun. Bu hastalık değil ki doktor gelsin ilacını versin. Bu sapıklar maalesef dışarıda yaşıyor. O sapıklardan birini de ben canlandırıyorum. Ama ben çok mütevaziyim. Ben işimi yapıyorum."