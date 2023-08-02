Dünyayı kasıp kavuran Barbie filmine sansür engeli

Gecikmenin nedeni olarak, Warner Bros'un, filmde LGBTİ+ grubu ile ilgili olduğu iddia edilen anlatım ve diyalogların sansürcülerin talebi doğrultusunda düzenleme yapmaya çalışması gösterildi. Ancak kaynakların bu iddiasına karşılık, bazı sahnelerin kesilme talebi, stüdyo tarafından onaylanacak gibi görünmüyor.