Dünyayı kasıp kavuran Barbie filmine sansür engeli
Son günlerin en çok konuşulan filmi Barbie, Orta Doğu ülkelerinde sansür ve yasaklama haberleriyle gündemde.
Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolleri paylaştığı "Barbie" filmi, Orta Doğu'da sansür tehlikesiyle karşı karşıya.
Warner Bros'un yerel dağıtım ortağı olan, önde gelen bölgesel yayıncı Vox Cinemas, Greta Gerwig'in yönetmenliğini üstlendiği filmin vizyona girme tarihini 31 Ağustos'a erteledi.
Başlangıçta filmin, ABD'de gösterime girmesinden iki gün önce Orta Doğu izleyicilerinin seyretmesine izin verecek şekilde 19 Temmuz'da gösterilmesi planlanmıştı.
Gecikmenin nedeni olarak, Warner Bros'un, filmde LGBTİ+ grubu ile ilgili olduğu iddia edilen anlatım ve diyalogların sansürcülerin talebi doğrultusunda düzenleme yapmaya çalışması gösterildi. Ancak kaynakların bu iddiasına karşılık, bazı sahnelerin kesilme talebi, stüdyo tarafından onaylanacak gibi görünmüyor.
Bu nedenle “Barbie”nin, bölgenin en büyük pazarı olan Suudi Arabistan da dahil olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Mısır gibi ülkelerde gösterilmeme ihtimali söz konusu.