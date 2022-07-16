Duy Beni dizisinde sosyal medyayı ayağa kaldıran sahne
Star TV'nin yaz dizisi Duy Beni'de yer alan ''zorbalık sahnesi'' sosyal medyada tepki çekti. Diziyi izleyenler ''Bu zorbalık değil, taciz'' dedi.
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisindeki zorbalık sahnesi tepkilere neden oldu.
Oyuncu kadrosunda Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir gibi isimleri barındıran ve Star TV'de yayımlanan 'Duy Beni' dizisinin bir sahnesi sosyal medyada gündem oldu.
ZORBALIK SAHNESİ YER ALDI
Dizide, maddi durumu iyi olmayan ve bursla özel okulda okuyan iki genç, kendisini okulda istemeyen diğer arkadaşları tarafından herkesin içinde soyularak kamera kaydına alındı. Söz konusu sahne kısa sürede Twitter'da gündem olurken, tepkiler de beraberinde geldi.
İki gence yapılanların taciz olduğunu söyleyen kullanıcılar, "Çocukların bilinçaltına ne koymaya çalışıyorsunuz?" ve "Senaristler ne yaptığının farkında mı?" yorumlarında bulundu.
İşte sahne için yapılan bazı yorumlar...