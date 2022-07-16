Duy Beni dizisinde sosyal medyayı ayağa kaldıran sahne

ZORBALIK SAHNESİ YER ALDI

Dizide, maddi durumu iyi olmayan ve bursla özel okulda okuyan iki genç, kendisini okulda istemeyen diğer arkadaşları tarafından herkesin içinde soyularak kamera kaydına alındı. Söz konusu sahne kısa sürede Twitter'da gündem olurken, tepkiler de beraberinde geldi.