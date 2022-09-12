Duy Beni'nin Hazal'ı Meltem Akçöl takipçi sayısını katladı! Cesur pozları dikkat çekti

Zorbalık sahneleri ile sık sık seyircinin tepkisini çekse de Duy Beni yayınlandığı her hafta zirvede olmayı başardı ve kanalın yüzünü reyting listelerinde güldürmeyi başardı. Birçok yeni yüzü ekranla tanıştıran dizi genç yetenekleri de seyirci ile buluşturdu. Bunlardan biri de dizi ile yıldızı parlayan güzel oyuncu Meltem Akçöl oldu. Akçöl, dizide Ekim'in iyi arkadaşı Hazal karakterine. hayat veriyor.