Duy Beni'nin Hazal'ı Meltem Akçöl takipçi sayısını katladı! Cesur pozları dikkat çekti
Star TV'nin yaz dizisi Duy Beni'de Hazal karakterine hayat veren Meltem Akçöl, sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisi yaz döneminin en çok konuşulan dizilerinden oldu. Reytinglerde iyi giden dizi, oyuncu kadrosu ile sosyal medyanın gündeminde.
Özellikle dizide zengin bir aileden gelen Hazal rolü ile yıldızı parlayan genç yetenek Meltem Akçöl... Yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettiren güzel oyuncu çoktan dizideki diğer oyunculara fark etti bile.
Zorbalık sahneleri ile sık sık seyircinin tepkisini çekse de Duy Beni yayınlandığı her hafta zirvede olmayı başardı ve kanalın yüzünü reyting listelerinde güldürmeyi başardı. Birçok yeni yüzü ekranla tanıştıran dizi genç yetenekleri de seyirci ile buluşturdu. Bunlardan biri de dizi ile yıldızı parlayan güzel oyuncu Meltem Akçöl oldu. Akçöl, dizide Ekim'in iyi arkadaşı Hazal karakterine. hayat veriyor.
Kanat'ın ve Ekim'in en iyi arkadaşı olan ve zorba arkadaşlarının karşısında duran Hazal karakteri ile ilk bölümden sevilen genç oyuncu duru güzelliği ile de dikkatlerden kaçmadı. Kısa sürede dizi sayesinde ünlenen ve yıldızı parlayan Meltem Akçöl henüz 23 yaşında.