Duygu German, Lucas Torreira ile aşk iddiaları için sessizliğini bozdu
Güzel oyuncu Devrim Özkan ile olan birlikteliğini kısa bir süre önce sonlandıran Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira'nın ünlü sosyal medya fenomeni Duygu German ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürülmüştü. Duygu German'dan aşk iddialarıyla ilgili ilk açıklama geldi.
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ekranların güzel oyuncusu Devrim Özkan ile olan ilişkisiyle hem magazin hem de spor gündeminde sık sık yer alıyordu.
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Ancak 2023 yılında başlayan ve hayranları tarafından artık nikah masasına oturması beklenen Devrim Özkan - Lucas Torreira aşkı kısa bir süre önce son buldu.
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Torreira'nın Devrim Özkan'ın ardından gönlünü sosyal medya fenomeni Duygu German'a kaptırdığı iddia edilmişti.
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İkilinin birlikte vakit geçirdiği ve sosyal medyada birbirlerini takip etmeye başladıkları öne sürülürken aynı masada çekilmiş fotoğrafları da paylaşıldı.
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