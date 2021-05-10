Duygu Özaslan, bikinili fotoğrafına gelen yorumları ifşa etti
YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla tanınan Duygu Özaslan, bikinili pozuna eleştiri yağdı. Özarslan, gelen yorumları ifşaladı.
Her hareketiyle magazin gündemine bomba gibi düşen Özaslan kırmızı bikinili pozlarını paylaştı
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Fenomen isim, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden kırmızı bikinili pozlarını paylaşıp "Terasta güneşlenelim bari, ne yapalım" notunu düştü.
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Özaslan, gönderisine gelen kötü yorumları görünce çareyi mesajları ifşa etmekte buldu.
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