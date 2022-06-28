Duygu Özaslan bikinili pozuyla beğeni topladı

Fenomen Duygu Özaslan, verdiği bikinili pozuyla görenleri mest etti. Karın kaslarıyla dikkat çeken fenomene, "Çok seksi", "Duygu abla çok güzelsin" gibi yorumlar yaptı. YouTube videolarıyla ünlü olan Duygu Özaslan son zamanların göze çarpan isimlerinden biri oldu.