Duygu Özaslan bikinili pozuyla beğeni topladı
YouTube platformunda yayınladığı makyaj videoları ile tanınan fenomen Duygu Özaslan bikinili pozlarını paylaştı.
YouTube platformunda yayınladığı makyaj videoları ile tanınan fenomen Duygu Özaslan sosyal medya pozlarıyla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Can Maxim Mutaf ile hayatını birleştiren Özaslan bikinili pozuyla yaktı geçti.
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Bir dönemler aldığı kilolarla magazin gündemine oturan Duygu Özaslan spor ve düzenli beslenmeyle fazla kilolarından kurtulmuştu.
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Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından paylaşım yapan Özaslan, bikinili poz verdi.
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Fenomen Duygu Özaslan, verdiği bikinili pozuyla görenleri mest etti. Karın kaslarıyla dikkat çeken fenomene, "Çok seksi", "Duygu abla çok güzelsin" gibi yorumlar yaptı. YouTube videolarıyla ünlü olan Duygu Özaslan son zamanların göze çarpan isimlerinden biri oldu.
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