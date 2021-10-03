Duygu Özaslan takipçilerini ikiye böldü: Kombin mi kopyalıyor? Hande Erçel, Gülşen...
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın, Hande Erçel'in üzerinde ünlenen mayoyu giymesi takipçilerini ikiye böldü.
Paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık olay olan ünlü sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan Hande Erçel'in giydiği mayonun siyahını giyince yine sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.
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TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ
Kendall Jenner ve Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerin kombinlerini kopyalamasıyla sosyal medyanın diline düşen Özaslan, yeni kombiniyle takipçilerini ikiye böldü.
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Bazı sosyal medya kullanıcıları, Özaslan'ın giydiği mayo ile ilgili "Duygu daha iyi taşımış" derken, bazı kullanıcılar ise mayoyu daha önce giyen Hande Erçel'e daha çok yakıştığını söyledi.
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3.600 TL DEĞERİNDE
Fiyatı 3.600 TL olan mayonun tasarımcısı Dilara Fındıkoğlu ise, 30 yaşındaki Özaslan'ın tarzını çok beğenenler arasında.
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