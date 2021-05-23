Duygu Özaslan'dan ''photoshop'' iddialarına videolu cevap
Geçen yaz aldığı kilolarla gündem olan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, fotoğraflarında oynama yaptığı iddialarına çektiği videoyla yanıt verdi.
O fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından paylaştığı karelerle oynadığı iddia edilen Özaslan, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla, hakkındaki iddialara yanıt verdi.
Yaptığı açıklamalar ve reklam çalışmalarıyla dikkatleri sık sık üzerine çeken sosyal medya fenomeni ve YouTuber Duygu Özaslan'ın geçtiğimiz yıl tatilde çekilen görüntüleri sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girmişti.
Özaslan'ın bu görüntülerde kilolu hali dikkat çekerken, selülitlerinin de olduğu görülmüştü. Ortaya çıkan fotoğrafların ardından Duygu Özaslan'ın Instagram'dan paylaştığı fotoğraflar kadar zayıf olmadığını ve fotoğraflarında oynama yaptığını iddia edildi.
"AYNI VÜCUT, FARKLI AÇI, FARKLI POZ"
Ünlü YouTuber, hakkındaki iddialara sosyal medyada hesabından paylaştığı video ile yanıt verdi. Şu anda basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la birlikte tatilde olan Özaslan, fotoğraflarıyla ilgili "Aynı vücut, farklı açı, farklı poz" yorumunda bulundu.