Duygu Özaslan'dan ''photoshop'' iddialarına videolu cevap

Özaslan'ın bu görüntülerde kilolu hali dikkat çekerken, selülitlerinin de olduğu görülmüştü. Ortaya çıkan fotoğrafların ardından Duygu Özaslan'ın Instagram'dan paylaştığı fotoğraflar kadar zayıf olmadığını ve fotoğraflarında oynama yaptığını iddia edildi.