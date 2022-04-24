Duygu Özaslan'dan skandal paylaşım: Bu kadar da olmaz dedirtti

Magazin basınının en çok sevdiği isimlerden biri olan Duygu Özaslan'ın yaptıkları bitmiyor. Giydiği kıyafetlerle, sahanda yumurtaya 'sunny side up' demesiyle, photoshoplarıyla, ünlü isimlerin pozlarını ve yaptığı kombinleri birebir taklit etmesiyle bir sık sık gündem oluyor.