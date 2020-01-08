Duygu Özaslan'ın bacaklı migren paylaşımı olay oldu

İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitim alırken okulu yarıda bırakarak YouTube'a yönelen Duygu Özaslan internette gündem oldu. Çektiği makyaj ve güzellik videolarıyla Instagram ve YouTube'da toplam 2.8 milyon takipçisi bulunan Özaslan, bacak fotoğrafını "Yılda bir kez olan migren atağı günü bugünmüş" cümlesiyle paylaştı.