Duygu Özaslan'ın bacaklı migren paylaşımı olay oldu
YouTube'da çektiği videolarla büyük bir takipçi kitlesine sahip olan Duygu Özaslan, bacaklı migren paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.
YouTube'da çektiği videolarla tanınan Duygu Özaslan migren atağının geldiğini bacak pozuyla duyurunca sosyal medyanın gündemine oturdu. Duygu Özaslan'ın paylaşımı sonrası sosyal medyaya bacak pozu yağdı.
İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitim alırken okulu yarıda bırakarak YouTube'a yönelen Duygu Özaslan internette gündem oldu. Çektiği makyaj ve güzellik videolarıyla Instagram ve YouTube'da toplam 2.8 milyon takipçisi bulunan Özaslan, bacak fotoğrafını "Yılda bir kez olan migren atağı günü bugünmüş" cümlesiyle paylaştı.
Ünlü influencer'ın bacaklarının fotoğrafını paylaşarak migreninin tuttuğunu söylemesi Twitter'da espri konusu oldu.