  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 08 Ocak 2020 17:33

Duygu Özaslan'ın bacaklı migren paylaşımı olay oldu

YouTube'da çektiği videolarla büyük bir takipçi kitlesine sahip olan Duygu Özaslan, bacaklı migren paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Duygu Özaslan'ın bacaklı migren paylaşımı olay oldu

YouTube'da çektiği videolarla tanınan Duygu Özaslan migren atağının geldiğini bacak pozuyla duyurunca sosyal medyanın gündemine oturdu. Duygu Özaslan'ın paylaşımı sonrası sosyal medyaya bacak pozu yağdı.

1/ 7
Duygu Özaslan'ın bacaklı migren paylaşımı olay oldu

İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitim alırken okulu yarıda bırakarak YouTube'a yönelen Duygu Özaslan internette gündem oldu. Çektiği makyaj ve güzellik videolarıyla Instagram ve YouTube'da toplam 2.8 milyon takipçisi bulunan Özaslan, bacak fotoğrafını "Yılda bir kez olan migren atağı günü bugünmüş" cümlesiyle paylaştı.

2/ 7
Duygu Özaslan'ın bacaklı migren paylaşımı olay oldu

Ünlü influencer'ın bacaklarının fotoğrafını paylaşarak migreninin tuttuğunu söylemesi Twitter'da espri konusu oldu.

3/ 7
Duygu Özaslan'ın bacaklı migren paylaşımı olay oldu

Migreni olanlar, Özaslan'ın ışıklı ortamda nasıl durabildiğini sorgularken pek çok kullanıcı "Yılda bir kez olan migren atağı günü bugünmüş" notu ile bacaklarının fotoğrafını paylaştı.

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM