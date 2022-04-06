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  4. Ebrar Karakurt ve İmge arasında büyük kavga

Ebrar Karakurt ve İmge arasında büyük kavga

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt ile ayrıldığı sevgilisi İmge arasındaki atışmalar durmak bilmiyor.

Ebrar Karakurt ve İmge arasında büyük kavga - Resim: 1

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarılı sporcusu Ebrar Karakurt, kariyeri kadar özel yaşantısıyla da sık sık gündeme geliyor.

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Ebrar Karakurt ve İmge arasında büyük kavga - Resim: 2

'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi olan Karakurt, geçtiğimiz mayıs ayında İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olmuştu.

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Ebrar Karakurt ve İmge arasında büyük kavga - Resim: 3

Mayıs ayından beri İtalya'da forma terleten ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, sık sık aşk hayatıyla gündeme geliyor.

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Ebrar Karakurt ve İmge arasında büyük kavga - Resim: 4

Geçtiğimiz günlerde ilişkilerine bir şans daha verme kararı alan Ebrar Karakurt ve İmge çifti, ikinci kez yollarını ayırmıştı.

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