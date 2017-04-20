Ebru Destan: Dövme yüzünden boşanıyorum

Ebru Destan sözlerine şöyle devam etti: “Alyans yerine dövme yaptırmıştım. Bilseniz ne kadar pişmanım. Allah’ın zoruna gitti işte. Bu dövme yüzünden boşanıyorum. Yeni evlenecek çiftler sakın yaptırmasın. Ebru Şallı-Harun boşandı. Demet Şener, İbrahim’e boşanma davası açtı. Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu’nun evliliği bitti. İrem Derici ile Rıza Esendemir de ayrıldı.”







