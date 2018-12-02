Ebru Gündeş ABD'ye yerleşiyor
Ebru Gündeş, ABD'de bulunan eşi Reza Zarrab'ın yanına taşınma kararı aldı.
İran'a yönelik yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili Amerika'da görülen davanın önemli ismi Reza Zarrab, geçen günlerde New York'taki Nobu adlı restoranda bir kadınla görüntülenmişti. Çıkan haberlerin ardından Ebru Gündeş, 2 yıl aradan sonra eşi Reza Zerrab'ın yanına gitme kararı almıştı.
NEW YORK'A YERLEŞECEK
İlk ziyaretinin ardından sık sık Reza Zerrab'ın yanına giden Ebru Gündeş, son olarak kızıyla 18 Eylül 2018'de New York'a uçtu. Buluşmanın ardından iddiaya göre çift bir karar aldı. Ebru Gündeş ile Alara, yılın bir bölümünü New York'ta geçirecek.
"ALARA İLE BABASI BİRBİRİNDEN KOPUK OLMASIN"
Ebru Gündeş yakınlarına ''Alara ile babasının birbirlerinden kopuk olmasını istemiyorum. Kızımız artık yurt dışında okuyacak. Ama ülkemle bağımı elbette koparmayacağım'' dedi.