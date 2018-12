Ebru Gündeş ABD'ye yerleşiyor

NEW YORK'A YERLEŞECEK

İlk ziyaretinin ardından sık sık Reza Zerrab'ın yanına giden Ebru Gündeş, son olarak kızıyla 18 Eylül 2018'de New York'a uçtu. Buluşmanın ardından iddiaya göre çift bir karar aldı. Ebru Gündeş ile Alara, yılın bir bölümünü New York'ta geçirecek.