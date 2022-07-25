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  4. Ebru Gündeş'in acı günü! Müjgan Bilgin son yolculuğuna uğurlandı

Ebru Gündeş'in acı günü! Müjgan Bilgin son yolculuğuna uğurlandı

Ebru Gündeş'in 73 yaşında hayatını kaybeden annesi Müjgan Bilgin son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü isimler zor gününde Ebru Gündeş'i yalnız bırakmadı.

Ebru Gündeş'in acı günü! Müjgan Bilgin son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 1

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Bilgin, için Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. 

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Ebru Gündeş'in acı günü! Müjgan Bilgin son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 2

Ebru Gündeş ile ağabeyi Cengiz Kumartaşoğlu'nun taziyeleri kabul ettiği törene, müzik yapımcısı Polat Yağcı, oyuncu Hamdi Alkan, şarkıcılar Murat Boz, Mustafa Ceceli, Derya Uluğ ve Sinan Akçıl'ın aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı. 

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Ebru Gündeş'in acı günü! Müjgan Bilgin son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 3

Annesinin vefatıyla sarsılan Ebru Gündeş'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. 

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Ebru Gündeş'in acı günü! Müjgan Bilgin son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 4

Müjgan Bilgin'in naaşı, Zincirlikuyu Cami'nde kılınan öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi. 

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