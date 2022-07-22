Ebru Gündeş'in Iraklı sevgilisi Bahar Candan'ı paraya boğmuş!
Şarkıcı Ebru Güneş'in Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw'ın, eski sevgilisi olduğu ortaya çıkan Bahar Candan'a 24 milyon TL gönderdiği iddia edildi.
Magazin camiası, Ebru Gündeş'in yeni sevgilisi Rassan Khoshnaw ve Bahar Candan hakkında ortaya çıkan yeni bilgiyi konuşuyor.
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Seyhan Soylu moderatörlüğünde ekrana gelen Al Sana Haber programında Rassan Khoshnaw'ın eski sevgilisi Bahar Candan'a gönderdiği paranın belgesi paylaşıldı.
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5 MİLYON BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ GÖNDERMİŞ
Khoshnaw'ın bir dönem beraber olduğu Bahar Candan'a 5 Milyon AED'yi (Uluslararası piyasalarda 4.81 TL olarak işlem gören Birleşik Arap Emirlikleri Dirhem'i) banka hesabı aracılığıyla yolladığı görüldü.
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24 MİLYON TL EDİYOR
Bahar Candan'a gönderilen paranın Türk lirası cinsinden ederi ise 24 Milyon TL'ye denk geliyor.
İşte Al Sana Haber tarafından paylaşılan belge:
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