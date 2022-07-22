Ebru Gündeş'in Iraklı sevgilisi Bahar Candan'ı paraya boğmuş!

5 MİLYON BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ GÖNDERMİŞ

Khoshnaw'ın bir dönem beraber olduğu Bahar Candan'a 5 Milyon AED'yi (Uluslararası piyasalarda 4.81 TL olarak işlem gören Birleşik Arap Emirlikleri Dirhem'i) banka hesabı aracılığıyla yolladığı görüldü.