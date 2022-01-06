Ebru Gündeş'in Reza Zarrab korkusu: Kızını neden saklıyor?

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Reza Zarrab ile olan evliliğinden Alara isminde bir kız çocuğu sahibi oldu. Birlikte tatile gittikleri Miami'de Zarrab tutuklanıp bir de üstüne Türkiye aleyhine itirafçı olunca, Ebru Gündeş ve kızı için sıkıntılı süreç başladı. Gündeş, o günden beri kızını kameralardan da insanlardan da gizli tutmaya çalışıyor. Peki ama neden?