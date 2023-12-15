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Ebru Gündeş'in yeni imajı sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, yeni imajıyla sosyal medyada gündem oldu.

Ebru Gündeş'in yeni imajı sosyal medyayı salladı - Resim: 1

Kızının babası Reza Zarrab'dan boşandıktan sonra adı Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw'la anılan Ebru Gündeş, yüzündeki değişimle gündem oldu.

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Ebru Gündeş'in yeni imajı sosyal medyayı salladı - Resim: 2

Instagram hesabından yeni karelerini yayınlayan Gündeş, yeni imajını takipçilerine gösterdi.

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Ebru Gündeş'in yeni imajı sosyal medyayı salladı - Resim: 3

Yıllar önce göğüslerini ve burnunu yaptıran 49 yaşındaki Gündeş'in yine yüzüne estetik yaptırdığı iddia edildi.

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Ebru Gündeş'in yeni imajı sosyal medyayı salladı - Resim: 4

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

İmaj değiştiren ünlü şarkıcı yayınladığı yeni karelerine "Bazen" notunu düştü.

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