Ebru Gündeş'in yeni imajı sosyal medyayı salladı
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, yeni imajıyla sosyal medyada gündem oldu.
Kızının babası Reza Zarrab'dan boşandıktan sonra adı Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw'la anılan Ebru Gündeş, yüzündeki değişimle gündem oldu.
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Instagram hesabından yeni karelerini yayınlayan Gündeş, yeni imajını takipçilerine gösterdi.
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Yıllar önce göğüslerini ve burnunu yaptıran 49 yaşındaki Gündeş'in yine yüzüne estetik yaptırdığı iddia edildi.
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İMAJ DEĞİŞTİRDİ
İmaj değiştiren ünlü şarkıcı yayınladığı yeni karelerine "Bazen" notunu düştü.
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