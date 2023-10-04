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Ebru Polat bu yorumu affetmedi

Şarkıcılığının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiren Ebru Polat kendisine gelen yorumu affetmedi ve soluğu mahkemede aldı.

Ebru Polat bu yorumu affetmedi - Resim: 1

Sosyal medyada yaptığı iddialı ve cesur paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Ebru Polat her paylaşımıyla olay oluyor. 

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Ebru Polat bu yorumu affetmedi - Resim: 2

Lüks yaşantısı ve estetikleriyle çok konuşulan Polat, bu defa kendisine yapılan bir yorumla gündeme geldi.

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Ebru Polat bu yorumu affetmedi - Resim: 3

Günaydın'dan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; ünlü şarkıcı Ebru Polat, bir takipçisinin sosyal medyada kendisi için yaptığı "Silikon kafa" yorumunu görünce soluğu mahkemede aldı. 

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Ebru Polat bu yorumu affetmedi - Resim: 4

Küçük düşürüldüğünü ve hakarete uğradığını söyleyen şarkıcı, suç duyurusunda bulundu.

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