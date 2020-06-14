Ebru Polat: Hak yoluna döndük
'Her güne 1 sevgili koyacağım' açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşen Ebru Polat fikrini değiştirdi! Ebru Polat karantina sonrası itirafıyla dikkat çekti.
'Benim evlilik fobim vardı. Geçecek inşallah' Her anını takipçileriyle paylaşan Ebru Polat, bugün saçlarını boyatmak için gittiği kuaförde evlilik müjdesini verdi. Video çekerek özel hayatı hakkında konuşan şarkıcı, "Her güne 1 sevgili koyacağım diye şaka yapmıştım şimdi karantinada çıktık evlenmeye karar verdim. Benim evlilik fobim vardı. Geçecek inşallah.
'Doğru olanın evlilik olduğununa karar verdim' Hak yoluna döndük hepimiz aklımız başımıza geldi. Doğru olanın evlilik olduğununa karar verdim. Ben hayranımla evleneceğim demiştim. Eşimi size yakında göstereceğim. Evet evleneceğim az kaldı" dedi.
'Benim için para pul önemli değil' Bir hayranının "Yakışıklılığı, parası, misyonu falan çok önemli değil. Önemli olan sana layık mı?" mesajına cevap veren Polat, "Benim için para pul vs. önemli değil. Önemli olan beni seven, sayan, değer veren dürüst bir insan olması" ifadelerini kullandı.