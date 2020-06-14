Ebru Polat: Hak yoluna döndük

'Benim için para pul önemli değil' Bir hayranının "Yakışıklılığı, parası, misyonu falan çok önemli değil. Önemli olan sana layık mı?" mesajına cevap veren Polat, "Benim için para pul vs. önemli değil. Önemli olan beni seven, sayan, değer veren dürüst bir insan olması" ifadelerini kullandı.