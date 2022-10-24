Ebru Polat paraya kıydı! Lüks karavanı olay oldu
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, kendisine lüks karavan yaptırdı. Şarkıcı, karavanının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde bir paket sakıza 900 TL ödemesiyle sosyal medyanın gündemine oturan şarkıcı Ebru Polat, magazin gündeminden düşmüyor.
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Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ebru Polat, şimdi de lüks karavanıyla olay oldu.
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"Yeni evim" notuyla paylaşım yapan Polat "Kendime özel bir karavan yaptırdım. Bundan sonra canım nerede isterse orada tatil yapacağım. Kadir Doğulu'yu hiç anlamıyorum insan neden karavanlı tatil yapar diye, şimdi hak veriyorum" dedi.
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Lüks karavanın içini de paylaşan Ebru Polat "Benimki biraz ultra lüks oldu" diyerek dikkat çekti.
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