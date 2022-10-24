  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Ebru Polat paraya kıydı! Lüks karavanı olay oldu

Ebru Polat paraya kıydı! Lüks karavanı olay oldu

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, kendisine lüks karavan yaptırdı. Şarkıcı, karavanının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Ebru Polat paraya kıydı! Lüks karavanı olay oldu - Resim: 1

Geçtiğimiz günlerde bir paket sakıza 900 TL ödemesiyle sosyal medyanın gündemine oturan şarkıcı Ebru Polat, magazin gündeminden düşmüyor. 

1 / 54
Ebru Polat paraya kıydı! Lüks karavanı olay oldu - Resim: 2

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ebru Polat, şimdi de lüks karavanıyla olay oldu. 

2 / 54
Ebru Polat paraya kıydı! Lüks karavanı olay oldu - Resim: 3

"Yeni evim" notuyla paylaşım yapan Polat "Kendime özel bir karavan yaptırdım. Bundan sonra canım nerede isterse orada tatil yapacağım. Kadir Doğulu'yu hiç anlamıyorum insan neden karavanlı tatil yapar diye, şimdi hak veriyorum" dedi.

3 / 54
Ebru Polat paraya kıydı! Lüks karavanı olay oldu - Resim: 4

Lüks karavanın içini de paylaşan Ebru Polat "Benimki biraz ultra lüks oldu" diyerek dikkat çekti.

4 / 54