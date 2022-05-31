Ebru Polat son paylaşımı ile yine nefes kesti

39 yaşındaki Ebru Polat asıl mesleği olan avukatlığı bir kenara bırakıp sahnelere adım attı. O günden bu yana hiç durmadan konserlerine tam gaz devam eden şarkıcı müzik piyasasını karıştırdı. Hem sahne almaya devam eden hem de güzellik merkezi işleten Ebru Polat bir yandan da sosyal medya pozlarıyla gündem oldu.