Ebru Polat son paylaşımı ile yine nefes kesti
Son günlerde takipçileriyle yaptığı soru cevap etkinliğiyle akıllarda kalan Ebru Polat, giydiği rengarenk ve derin dekolteli elbisesiyle göz doldurdu.
Son parçası Hokkabaz'ı dinleyicilerle buluşturan şarkıcı Ebru Polat yine yerinde durmadı. Son zamanlarda ünlülerin yaptığı soru cevap etkinliğine imzasını atan ünlü şarkıcıdan bir itiraf zinciri daha geldi.
39 yaşındaki Ebru Polat asıl mesleği olan avukatlığı bir kenara bırakıp sahnelere adım attı. O günden bu yana hiç durmadan konserlerine tam gaz devam eden şarkıcı müzik piyasasını karıştırdı. Hem sahne almaya devam eden hem de güzellik merkezi işleten Ebru Polat bir yandan da sosyal medya pozlarıyla gündem oldu.
Hazmedemeyenlere Soda, Çilli Bom, Seni Yerler, Seni Aldattım, Çıngıraklı gibi parçalarda imzası olan Ebru Polat yine rahat durmadı. Son parçası Hokkabaz ile müzik severlerin karşısına çıkan şarkıcı bir yandan da güzellik merkezi kraliçesi olmaya devam etti. İki şubesi arasında koşturan Ebru Polat hem yurt içi hem de yurt dışından gelen müşterilerine hizmet vermeye başladı.
1983 İzmir doğumlu Ebru Polat hem sahneleriyle hem de güzellik merkeziyle ses getirdi. Şubelerinde arasında koşturmaya devam eden ünlü sanatçının son bombası soru cevap etkinliği oldu. Takipçilerinden gelen itirafları paylaşmaya devam eden şarkıcı "sor bakalım" dedi, takipçilerinden birbirinden farklı itiraflar gelmeye devam etti. Onlardan biri de "Evli bir ünlüden hamileyim acaba söylersem aldırmak isterse" yorumu oldu.