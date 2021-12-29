Ebru Polat yine çok cesur: Yatak pozuna beğeni yağdı
Al Sana Haber programında yorumculuk yapan Ebru Polat yatak pozunu paylaştı.
Ebru Polat cesur paylaşımları ile son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri.
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Şu Günlerde Al Sana Haber programında yorumcu olarak bulunan Ebru Polat, en son 6 milyon TL'lik arabası ile gündem olmuştu.
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Yaptığı açıklamalar ile de çok konuşulan Polat, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor.
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Polat, bu sefer de yataktan paylaştığı çıplak pozu ile gündemde!
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