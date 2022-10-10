Ebru Polat yine çok cesur! Zincir detaylı göğüs dekoltesi Instagram'ı salladı
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, zincir detaylı göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu.
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini mest etmeye devam ediyor.
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Giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Ebru Polat, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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Instagram'da 3.8 milyon takipçisi bulunan Ebru Polat, bu defa zincir detaylı göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine topladı.
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İşte Ebru Polat'ın o pozları ve daha fazlası...
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