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  4. Ebru Polat'a gelen itiraf ağızları açık bıraktı: ''Amcamın kızıyla...''

Ebru Polat'a gelen itiraf ağızları açık bıraktı: ''Amcamın kızıyla...''

OnlyFans hesabı açmasıyla sosyal medyanın diline düşen ünlü şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından soru-cevap etkinliği yaptı. Polat'a gelen itiraf görenleri şaşkına çevirdi.

Ebru Polat'a gelen itiraf ağızları açık bıraktı: ''Amcamın kızıyla...'' - Resim: 1

Ebru Polat, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerin başında geliyor. Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ebru Polat, zaman zaman takipçileriyle soru-cevap etkinliği yapmayı ihmal etmiyor. 

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Ebru Polat'a gelen itiraf ağızları açık bıraktı: ''Amcamın kızıyla...'' - Resim: 2

Geçtiğimiz günlerde avukatlığa döndüğünü açıklayan Ebru Polat, iç çamaşırlı pozuyla OnlyFans linkini paylaşınca sosyal medyada gündem olmuştu. 

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Ebru Polat'a gelen itiraf ağızları açık bıraktı: ''Amcamın kızıyla...'' - Resim: 3

Ünlü şarkıcı, bu sefer Psikolog-Yazar Esra Ezmeci'ye özendi. Instagram hesabından takipçilerinin itiraflarını paylaştı.  

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Ebru Polat'a gelen itiraf ağızları açık bıraktı: ''Amcamın kızıyla...'' - Resim: 4

Instagram hesabından "Var mı itiraf, terbiyesiz olmasın" diye soran Ebru Polat'a şaşkına çeviren itiraflar geldi. 

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