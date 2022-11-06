Ebru Polat'a gelen itiraf ağızları açık bıraktı: ''Amcamın kızıyla...''
OnlyFans hesabı açmasıyla sosyal medyanın diline düşen ünlü şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından soru-cevap etkinliği yaptı. Polat'a gelen itiraf görenleri şaşkına çevirdi.
Ebru Polat, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerin başında geliyor. Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ebru Polat, zaman zaman takipçileriyle soru-cevap etkinliği yapmayı ihmal etmiyor.
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Geçtiğimiz günlerde avukatlığa döndüğünü açıklayan Ebru Polat, iç çamaşırlı pozuyla OnlyFans linkini paylaşınca sosyal medyada gündem olmuştu.
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Ünlü şarkıcı, bu sefer Psikolog-Yazar Esra Ezmeci'ye özendi. Instagram hesabından takipçilerinin itiraflarını paylaştı.
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Instagram hesabından "Var mı itiraf, terbiyesiz olmasın" diye soran Ebru Polat'a şaşkına çeviren itiraflar geldi.
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