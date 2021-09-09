Ebru Polat’ın pişmanlığı: ''Keşke daha önce olsaydım''
Ebru Polat, sevgilisi Tolgahan Yıldız ile önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. Koronavirüs atlatan şarkıcı, hastalık sonrası ilk kez dışarıya çıktığını söyledi.
Aşı olmadığı için pişman olduğunu söyleyen Polat, "Bir hafta hastanede yattım. Allah tüm sağlık çalışanlarından razı olsun. Onlar sayesinde iyi oldum. Allah bu hastalığı düşmanıma bile yaşatmasın. Bundan sonra maskemi yüzümden bile indirmeyeceğim" dedi.
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Milliyet'in haberine göre; güzel şarkıcı, sözlerine; "İğneden korktuğum için aşı yaptırmamıştım bu yüzden çok zor geçti hastalığım. Çok pişmanım. Keşke aşımı önceden yaptırsaydım" diye devam etti.
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Ebru Polat, aşı ile ilgili açıklamasını "Herkesin aşı olması lazım. Aşı karşıtı olanlara bir kez daha düşünmelerini tavsiye ediyorum" şeklinde noktaladı.
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NE OLMUŞTU?
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
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