Ebru Polat’ın pişmanlığı: ''Keşke daha önce olsaydım''

Aşı olmadığı için pişman olduğunu söyleyen Polat, "Bir hafta hastanede yattım. Allah tüm sağlık çalışanlarından razı olsun. Onlar sayesinde iyi oldum. Allah bu hastalığı düşmanıma bile yaşatmasın. Bundan sonra maskemi yüzümden bile indirmeyeceğim" dedi.