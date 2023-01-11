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Ebru Polat'tan boxerlı poz: Beyler size ait olan tek şeyi de kaptık

Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündem olan Ebru Polat son olarak boxerlı pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Ebru Polat'tan boxerlı poz: Beyler size ait olan tek şeyi de kaptık - Resim: 1

Sahnelerin iddialı isimlerinden biri olan Ebru Polat, 4 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından boxerlı pozlarını paylaştı.

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Ebru Polat'tan boxerlı poz: Beyler size ait olan tek şeyi de kaptık - Resim: 2

"Beyler size ait olan tek şeyi de kaptık"
Polat,  fotoğrafı "Beyler size ait olan tek şeyi de kaptık." notuyla yayınladı. Ünlü şarkıcının fotoğrafına takipçileri yorum yağdırdı.

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Ebru Polat'tan boxerlı poz: Beyler size ait olan tek şeyi de kaptık - Resim: 3

"Zengin ve bekar erkekler peşimde"
Cüretkar stiliyle magazin basınını meşgul eden Ebru Polat, zengin ve bekar erkeklerin ayaklarına kapandığını ve kendisine köle olmak istediklerini anlatmıştı.

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Ebru Polat'tan boxerlı poz: Beyler size ait olan tek şeyi de kaptık - Resim: 4
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