Ebru Polat'tan boxerlı poz: Beyler size ait olan tek şeyi de kaptık
Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündem olan Ebru Polat son olarak boxerlı pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Sahnelerin iddialı isimlerinden biri olan Ebru Polat, 4 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından boxerlı pozlarını paylaştı.
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"Beyler size ait olan tek şeyi de kaptık"
Polat, fotoğrafı "Beyler size ait olan tek şeyi de kaptık." notuyla yayınladı. Ünlü şarkıcının fotoğrafına takipçileri yorum yağdırdı.
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"Zengin ve bekar erkekler peşimde"
Cüretkar stiliyle magazin basınını meşgul eden Ebru Polat, zengin ve bekar erkeklerin ayaklarına kapandığını ve kendisine köle olmak istediklerini anlatmıştı.
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