Ebru Polat'tan "Neden bu kadar cüretkar pozlar veriyorsunuz?" sorusuna yanıt: Rakipler iyice uçtu...
Şarkıcı Ebru Polat Instagram takipçisinin "Neden bu kadar cüretkar pozlar veriyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi.
Sosyal medyada ateşli pozlarını paylaşan şarkıcı Ebru Polat şu sıralar en çok konuşulan isimlerden biri. Transparan bikini seçimiyle de çok konuşulmuştu.
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Ünlü şarkıcı kendisini eleştirenlere hiç kulak asmazken, istediği pozları vermeye devam ediyor.
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Şarkıcılığın yanı sıra güzellik salonları da olan Ebru Polat takipçileriyle soru cevap yapmak istedi.
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Bir soru vardı ki en çok dikkat çekenlerden biri oldu.
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