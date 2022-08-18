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  4. Ebru Polat'tan "Neden bu kadar cüretkar pozlar veriyorsunuz?" sorusuna yanıt: Rakipler iyice uçtu...

Ebru Polat'tan "Neden bu kadar cüretkar pozlar veriyorsunuz?" sorusuna yanıt: Rakipler iyice uçtu...

Şarkıcı Ebru Polat Instagram takipçisinin "Neden bu kadar cüretkar pozlar veriyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi.

Ebru Polat'tan "Neden bu kadar cüretkar pozlar veriyorsunuz?" sorusuna yanıt: Rakipler iyice uçtu... - Resim: 1

Sosyal medyada ateşli pozlarını paylaşan şarkıcı Ebru Polat şu sıralar en çok konuşulan isimlerden biri. Transparan bikini seçimiyle de çok konuşulmuştu.

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Ebru Polat'tan "Neden bu kadar cüretkar pozlar veriyorsunuz?" sorusuna yanıt: Rakipler iyice uçtu... - Resim: 2

Ünlü şarkıcı kendisini eleştirenlere hiç kulak asmazken, istediği pozları vermeye devam ediyor. 

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Ebru Polat'tan "Neden bu kadar cüretkar pozlar veriyorsunuz?" sorusuna yanıt: Rakipler iyice uçtu... - Resim: 3

Şarkıcılığın yanı sıra güzellik salonları da olan Ebru Polat takipçileriyle soru cevap yapmak istedi. 

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Ebru Polat'tan "Neden bu kadar cüretkar pozlar veriyorsunuz?" sorusuna yanıt: Rakipler iyice uçtu... - Resim: 4

Bir soru vardı ki en çok dikkat çekenlerden biri oldu. 

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