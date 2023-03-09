Ebru Polat'tan "Senin göğüslerine ve popona nasıl sahip olabilirim?" sorusuna olay yanıt
Ebru Polat sosyal medya hesabına takipçileri tarafından gelen sorulara yanıt verdi.
Verdiği pozlarla adından sık sık söz ettiren Ebru Polat, bu kez takipçisin verdiği soruya yanıtı ile gündem oldu.
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Akdeniz Üniversitesi'nde hukuk eğitimi alan Ebru Polat, şarkıcılığa soyununca avukatlığı bırakmıştı.
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15 yıl sonra avukatlığa dönen Ebru Polat'ın hedefinde hukuk bürosu açmak var.
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Paylaşımları ve yorumlarıyla sosyal medyada gündem olan Ebru Polat, Dubai tatiliyle dikkat çekmişti.
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