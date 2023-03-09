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  4. Ebru Polat'tan "Senin göğüslerine ve popona nasıl sahip olabilirim?" sorusuna olay yanıt

Ebru Polat'tan "Senin göğüslerine ve popona nasıl sahip olabilirim?" sorusuna olay yanıt

Ebru Polat sosyal medya hesabına takipçileri tarafından gelen sorulara yanıt verdi.

Ebru Polat'tan "Senin göğüslerine ve popona nasıl sahip olabilirim?" sorusuna olay yanıt - Resim: 1

Verdiği pozlarla adından sık sık söz ettiren Ebru Polat, bu kez takipçisin verdiği soruya yanıtı ile gündem oldu. 

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Ebru Polat'tan "Senin göğüslerine ve popona nasıl sahip olabilirim?" sorusuna olay yanıt - Resim: 2

Akdeniz Üniversitesi'nde hukuk eğitimi alan Ebru Polat, şarkıcılığa soyununca avukatlığı bırakmıştı.

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Ebru Polat'tan "Senin göğüslerine ve popona nasıl sahip olabilirim?" sorusuna olay yanıt - Resim: 3

15 yıl sonra avukatlığa dönen Ebru Polat'ın hedefinde hukuk bürosu açmak var.

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Ebru Polat'tan "Senin göğüslerine ve popona nasıl sahip olabilirim?" sorusuna olay yanıt - Resim: 4

Paylaşımları ve yorumlarıyla sosyal medyada gündem olan Ebru Polat, Dubai tatiliyle dikkat çekmişti.

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