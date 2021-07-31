Ebru Şahin güzellik sırrını açıkladı
Rol aldığı Hercai dizisinin final yapmasının ardından sevgilisi Cedi Osman'la tatile çıkan Ebru Şahin, önceki akşam Harbiye'de sahne alan Hasan Can Kaya'yı izlemeye gitti.
Rol aldığı Hercai dizisinin final yapmasının ardından sevgilisi Cedi Osman'la tatile çıkan Ebru Şahin, önceki akşam Harbiye'de sahne alan Hasan Can Kaya'yı izlemeye gitti.
1 / 10
Objektiflere poz veren çifte hayranları büyük ilgi gösterdi.
2 / 10
Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından olan Ebru Şahin güzelliğiyle yine dikkat çekti.
3 / 10
Yeni dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan 27 yaşındaki ünlü oyuncu Ebru Şahin, son dönemde sosyal medyanın da büyük ilgi gösterdiği isimlerden oldu.
4 / 10