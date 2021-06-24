Ebru Şahin ile Cedi Osman evleniyor mu?
Basketbolcu Cedi Osman ve oyuncu sevgilisi Ebru Şahin, Etiler'de objektiflere yansıdı. Şahin, gazetecilerin kendisine yönelttiği evlilik sorusunu yanıtladı.
Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Cedi Osman ile Ebru Şahin, evlilik iddiaları hakkında konuştu. Şahin, "İlişkimiz güzel gidiyor. Cedi'nin ailesiyle tanıştım. Ancak gündemimizde evlilik yok" ifadelerini kullandı.
Ebru Şahin, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Cedi Osman'ın ailesiyle bir araya gelmişti.
ÖNCE YALANLADI, SONRA KABUL ETTİ
Şahin, aşk haberlerini önce yalanlamıştı. Ancak ünlü oyuncu, Cedi Osman ile fotoğraflarının ortaya çıkmasından sonra beraberliği kabul etmişti.
"ALDIĞIMIZ TAT AYNI"
Oyuncu Ebru Şahin, geçtiğimiz günlerde Cedi Osman ile ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulunmuştu. Şahin, "Cedi ile küçüklüğümüzden beri farklı çevrelerde, farklı güven anlayışlarında büyürken hep aynı içgüdüyle hareket ettiğimizi fark ettik. Hayatın tadına baktığımız yerler farklı ama aldığımız tat aynı. Hani biriyle konuşmana gerek kalmadan her şeyi halledersin ya, aramızda öyle bir bağ var" demişti.