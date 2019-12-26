  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 26 Aralık 2019 09:48

Ebru Şahin, kırmızı elbisesiyle galaya damgasını vurdu

İsmail Hacıoğlu ile Ebru Şahin'in başrollerini paylaştığı "Şuursuz Aşk" filminin galası gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleşen filmin galasına Ebru Şahin, kırmızı elbisesiyle damga vurdu.

Ebru Şahin, kırmızı elbisesiyle galaya damgasını vurdu

Ebru Şahin, sinema dünyasından çok sayıda ünlü ismin katıldığı galada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsmail Hacıoğlu'nun sağlık sıkıntılarından dolayı galaya katılamadığını söyledi.

1/ 8
Ebru Şahin, kırmızı elbisesiyle galaya damgasını vurdu

Filmi ilk defa galada izleyeceğini belirten Şahin, "Gerçekten çok güzel bir ekiple, güzel bir ruh oluşturarak, bir enerji yakalayarak çalıştık. Onun yansımasını sinema perdesinde bulacağız inşallah. Böyle ümit ediyorum." dedi.

2/ 8
Ebru Şahin, kırmızı elbisesiyle galaya damgasını vurdu

3/ 8
Ebru Şahin, kırmızı elbisesiyle galaya damgasını vurdu

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM