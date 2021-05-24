Ebru Şahin ve Cedi Osman evleniyor
Hercai dizisinde Reyhan karakterini canlandıran oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'ın evlenmeye karar verdiği öğrenildi.
Hercai dizisinin final yapmasının ardından sevgilisi Cedi Osman'la birlikte soluğu Maldivler'de alan Ebru Şahin'in, evlilik planları yapmaya başladığı konuşuluyor.
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27 yaşındaki oyuncu ile NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Maldivler'den yaptıkları romantik paylaşımlarla sosyal medyada aşk rüzgarı estirdi.
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Aşklarıyla magazin dünyasının 'En yakışan çiftleri' arasına giren ikilinin yakın çevresinden edinilen bilgiye göre; Şahin ile Osman, yuva kurmaya karar verdi.
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ADRESLERİ ÇEŞME
Takvim gazetesinde yer alan habere göre; 25 Haziran'da Çeşme'de nişanlanmayı planlayan aşıklar, bunu yakın dostlarıyla paylaşmaya başladı.
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